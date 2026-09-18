Убившего двух мужчин медведя ликвидировали в Иркутской области

За сутки поступило 66 обращений о выходе хищников к населенным пунктам В Иркутской области ликвидировали медведя, который убил двух мужчин, собиравших в лесу ягоды.
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