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Убившего двух мужчин медведя ликвидировали в Иркутской области

Убившего двух мужчин медведя ликвидировали в Иркутской области

За сутки поступило 66 обращений о выходе хищников к населенным пунктам В Иркутской области ликвидировали медведя, который убил двух мужчин, собиравших в лесу ягоды.

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