Мировое обозрение

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Пентагон: Эвакуацию из аэропорта Кабула осложняет угроза террористических атак

Пентагон: Эвакуацию из аэропорта Кабула осложняет угроза террористических атак

Выпущенные при посредстве боевиков-талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) из тюрем экстремисты могут попытаться атаковать периметр кабульского аэропорта, из которого на военных самолетах вывозят иностранцев и афганцев.

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