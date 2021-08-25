Пентагон: Эвакуацию из аэропорта Кабула осложняет угроза террористических атак

Выпущенные при посредстве боевиков-талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) из тюрем экстремисты могут попытаться атаковать периметр кабульского аэропорта, из которого на военных самолетах вывозят иностранцев и афганцев.
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