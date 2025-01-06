В IIHF заявили о важности возвращения России к соревнованиям

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии к соревнованиям является важной целью для организации, однако безопасность игроков и турниров остается приоритетом.
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