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FT: на Западе встревожились из-за масштабов работы российской разведки

FT: на Западе встревожились из-за масштабов работы российской разведки

Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox После утечки разговора офицеров бундесвера по поводу возможной атаки на Крымский мост, западные разведывательные службы обеспокоились усилением деятельности российских коллег, пишет Financial Times.

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