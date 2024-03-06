FT: на Западе встревожились из-за масштабов работы российской разведки

Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox После утечки разговора офицеров бундесвера по поводу возможной атаки на Крымский мост, западные разведывательные службы обеспокоились усилением деятельности российских коллег, пишет Financial Times.
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