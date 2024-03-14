РИА Новости: элитные бойцы ВСУ и нацбатов планируют захватить Верховную раду в Киеве

Представители элитных подразделений ВСУ, национальных батальонов и Службы безопасности Украины обсуждают возможность захвата Верховной рады Украины с привлечением других военнослужащих украинской армии на свою сторону.
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