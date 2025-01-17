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Кубанская семья пожаловалась главе СК на травлю

Кубанская семья пожаловалась главе СК на травлю

Жительница Кубани пожаловалась на систематическую травлю её семьи со стороны неизвестных. Обращения в полицию результатов не дали.

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