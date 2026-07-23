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Ивановские новости

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Роспотребнадзор сообщил о снижении числа укусов клещей в Ивановской области

Роспотребнадзор сообщил о снижении числа укусов клещей в Ивановской области

С начала сезона в Ивановской области за медпомощью после укусов клещей обратились 1382 человека.В Ивановской области по состоянию на сегодняшний день за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 1382 человека.

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