Роспотребнадзор сообщил о снижении числа укусов клещей в Ивановской области

С начала сезона в Ивановской области за медпомощью после укусов клещей обратились 1382 человека.В Ивановской области по состоянию на сегодняшний день за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 1382 человека.
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