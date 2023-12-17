Срочная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Работино, Херсона и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей: дядю Мишу из Королёва за множество нужного оборудования, за домкраты, компрессор, пуско-зарядное, инструменты и пауэрбанки фонд «Русская тройка», за сбросы и хвостовики Технофронт «Русской весны».
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