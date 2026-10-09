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Кухня и дом

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Как выбрать ламинат, который не разойдётся по швам: 4 ключевых параметра

Как выбрать ламинат, который не разойдётся по швам: 4 ключевых параметра

Когда речь заходит о напольных покрытиях, многие вспоминают неприятный сюрприз: ещё вчера идеально ровный пол вдруг начинает расходиться по стыкам.

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