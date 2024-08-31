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Вертолёт Ми-8 с 22 людьми на борту пропал на Камчатке

Вертолёт Ми-8 с 22 людьми на борту пропал на Камчатке

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» перестал выходить на связь в районе вулкана Вачкажец на Камчатке, на борту находятся 22 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

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