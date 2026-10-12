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Регионы России

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Главы МИД ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций

Главы МИД ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций

Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 октября одобрили принятие 22-го пакета антироссийских санкций, включающего около 1,6 тысячи физических и юридических лиц, связанных с российским оборонным комплексом и выборами.

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