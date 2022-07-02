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Sky News: более трех тысяч мигрантов прибыли в Великобританию в июне через Ла-Манш

Июнь установил рекорд 2022 года по количеству нелегалов, прибывших в Великобританию из Франции через Ла-Манш, в этот летний месяц границу пересекли более трех тысяч человек.

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