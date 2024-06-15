У нарушителей ПДД начали конфисковывать машины, которые им не принадлежат

У нарушителей ПДД начали изымать чужие им автомобили. Как ранее сообщал портал Автосправочная.com, с 25 июля 2022 года в России введена возможность конфискации транспортных средств со злостными нарушениями ПДД, то есть принудительного изъятия их без компенсации и обращения в государственную собственность (14 июля 2022 года Федеральный закон № 17).