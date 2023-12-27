ФТС: Сборы гибких экспортных пошлин с 1 октября составили 117 млрд рублей

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Российской Федерации Руслан Давыдов поделился информацией о том, что с первого октября текущего года сборы экспортной пошлины на перечень ряда товаров, привязанной к курсу рубля, достигли 117 миллиардов рублей.
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