Подполье: в городе Стрый атакованы склады ВСУ с деталями для самолетов

Во Львовской области на западе Украины зафиксированы удары по военным объектам и складам, где хранились детали для самолетов, об этом проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев агентству РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии