Врачи назвали четыре опасные причины синдрома беспокойных ног

Синдром заставляет испытывать трудности с засыпанием из-за жжения и болей в ногах.Врач Денис Банный рассказал о распространенной проблеме, мешающей многим людям полноценно отдыхать ночью — синдроме беспокойных ног (СБН).
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