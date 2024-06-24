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Врачи назвали четыре опасные причины синдрома беспокойных ног

Врачи назвали четыре опасные причины синдрома беспокойных ног

Синдром заставляет испытывать трудности с засыпанием из-за жжения и болей в ногах.Врач Денис Банный рассказал о распространенной проблеме, мешающей многим людям полноценно отдыхать ночью — синдроме беспокойных ног (СБН).

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