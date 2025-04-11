Альфа-Банк и Сколтех открыли прием заявок в школу машинного обучения в Китае

Альфа-Банк и Сколтех объявили о старте приема заявок в летнюю школу Smiles (Summer of Machine Learning by Skoltech) на базе Харбинского технологического института (HIT) в Китае, сообщает пресс-служба банка.
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