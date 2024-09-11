Стоматолог Назилина: зубы мудрости удаляют только по ряду показаний

Если они стоят ровно и не беспокоят, то врачи их не трогают Зубы мудрости врачи-стоматологи удаляют по показаниям, в случае, если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд или беспокоят человека возникающими болевыми симптомами, сообщила РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.