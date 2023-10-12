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На территории России 1,4 млн человек не забирают пенсионные накопления

На территории России 1,4 млн человек не забирают пенсионные накопления

Для получения пенсионных накоплений необходима подача отдельного заявления.В России Социальный фонд направил через портал госуслуг 1,4 млн уведомлений гражданам, которые могут получить пенсионные накопления.

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