Страна и люди
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Страна и люди

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На строительстве укреплений в Курской области украли 1 млрд. рублей

На строительстве укреплений в Курской области украли 1 млрд. рублей

По делу об аресте бывшего губернатора Курской области.1. Органы разрабатывали Смирнова несколько месяцев параллельно с делами подрядчиков отвечавших за строительство укреплений в южных районах Курской области.

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