На строительстве укреплений в Курской области украли 1 млрд. рублей

По делу об аресте бывшего губернатора Курской области.1. Органы разрабатывали Смирнова несколько месяцев параллельно с делами подрядчиков отвечавших за строительство укреплений в южных районах Курской области.
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