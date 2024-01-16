Февраль 2024 года: что говорит производственный календарь о праздничных и рабочих днях Евгения КомароваЯнварь для россиян традиционно начинается с длительных новогодних праздников, занимающих почти треть месяца.
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