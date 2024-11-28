Сегодня состоится церемония вручения наград премии «Калужский бизнес-2024»

Сегодня, 28 ноября, в отеле «Амбассадор» в Калуге пройдет торжественная церемония награждения победителей премии «Калужский бизнес-2024»Сегодня, 28 ноября, в отеле «Амбассадор» в Калуге пройдёт торжественная церемония награждения победителей премии «Калужский бизнес-2024».
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