Волонтёров, плетущих маскировочные сети высокой укрывистости, много не бывает 😉 Хотите защитить наших бойцов - приходите в нашу дружную команду 🙌🙌🙌 +7 (903) 458 78 15 "Гражданская Инициатива".
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Волонтёров, плетущих маскировочные сети высокой укрывистости, много не бывает 😉 Хотите защитить наших бойцов - приходите в нашу дружную команду 🙌🙌🙌 +7 (903) 458 78 15 "Гражданская Инициатива".