Четкий сигнал: как Саудовская Аравия решила ответить Западу на кражу активов России

Саудовская Аравия подала странам «Большой семерки» (G7) четкий сигнал о необходимости соблюдать международные права, когда пригрозила распродать долговые бумаги Европейского союза в ответ на конфискацию активов России.
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