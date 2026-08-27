iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Проблемные участки наглядно: 2ГИС запускает «Карту штрафов»

Проблемные участки наглядно: 2ГИС запускает «Карту штрафов»

Потребуется авторизация в 2ГИС через «Сбер ID» Команда 2ГИС осенью запустит «Карту штрафов», которая будет отмечать в навигаторе участки дорог, где конкретный пользователь ранее получал административные взыскания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии