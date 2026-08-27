Проблемные участки наглядно: 2ГИС запускает «Карту штрафов»

Потребуется авторизация в 2ГИС через «Сбер ID» Команда 2ГИС осенью запустит «Карту штрафов», которая будет отмечать в навигаторе участки дорог, где конкретный пользователь ранее получал административные взыскания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии