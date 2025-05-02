Налоговая служба назвала направления оперативных проверок в мае

Государственная налоговая служба (ГНС) в мае 2025 года продолжает проведение оперативно-проверочных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение налоговых правонарушений, в частности, неприменения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов.
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