Налоговая служба назвала направления оперативных проверок в мае

Государственная налоговая служба (ГНС) в мае 2025 года продолжает проведение оперативно-проверочных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение налоговых правонарушений, в частности, неприменения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов.