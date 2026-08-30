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Татар-информ

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Терехов — о победе над «Шанхаем»: «Реализация была хорошая, Арефьев отстоял»

Терехов — о победе над «Шанхаем»: «Реализация была хорошая, Арефьев отстоял»

Фото: ak-bars.ru Защитник «Ак Барса» Степан Терехов подвел итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (4:0) в рамках Кубка мэра Москвы.

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