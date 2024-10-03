Приложение «Я здесь живу» расскажет о спортивных событиях Петербурга

В сервисе появился новый раздел «Мероприятия» Приложение «Я здесь живу» получило важное обновление: сервис «Спорт во дворе» переименован в «Спортивный Петербург» и теперь включает новый раздел «Мероприятия».
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