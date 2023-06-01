Русская весна

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Мощные взрывы над Белгородом: Армия России отразила удар врага (ВИДЕО)

Мощные взрывы над Белгородом: Армия России отразила удар врага (ВИДЕО)

Мощные взрывы прогремели ночью 1 июня над Белгородом: Армия России отражала удар врага. «Над Белгородским районом сработала наша система ПВО.

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