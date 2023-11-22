Подмосковье стало лидером России по спросу на ипотеку в 2023 году

Подмосковье возглавило рейтинг регионов по спросу на ипотеку в новостройках. Такой кредит остается одной из самых популярных форм приобретения жилья, но заемщик не всегда знаком с тонкостями оформления сделки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии