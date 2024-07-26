Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Китайских моряков встретили хлебом и солью во Владивостоке

Китайских моряков встретили хлебом и солью во Владивостоке

Во Владивосток с деловым заходом прибыли десантный корабль «Лунхушань» и учебный корабль «Чжен Хе» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), сообщили в отделе информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

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