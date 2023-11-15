Авдеевка - в полукольце. Эксперт раскрыл, как взятие укрепрайона "поставит крест" на всей Украине

© РИА Новости . РИА Новости Когда российская армия возьмет укрепрайон ВСУ в Авдеевке, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления и поставит под вопрос существование всей Украины.
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