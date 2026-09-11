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Пока вся страна закручивает гайки на алкогольном рынке, Забайкалье уже один раз их открутило

Пока вся страна закручивает гайки на алкогольном рынке, Забайкалье уже один раз их открутило

«Коммерсантъ» опросил регионы России, где действуют собственные антиалкогольные ограничения, чтобы выяснить: не последуют ли они примеру Республики Алтай и не начнут ли смягчать введённые ранее запреты.

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