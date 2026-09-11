Пока вся страна закручивает гайки на алкогольном рынке, Забайкалье уже один раз их открутило

«Коммерсантъ» опросил регионы России, где действуют собственные антиалкогольные ограничения, чтобы выяснить: не последуют ли они примеру Республики Алтай и не начнут ли смягчать введённые ранее запреты.
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