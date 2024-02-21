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Захарова: США разрушают спорт в других государствах

Захарова: США разрушают спорт в других государствах

Соединенные Штаты системно разрушают спорт в других странах мира, выкачивая кадровый потенциал. Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России.

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