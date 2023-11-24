Наталья Сергунина: Московский проект получил спецприз премии «Лидеры искусственного интеллекта»

Комплексный подход к использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в общегородском контакт-центре Москвы получил специальный приз оргкомитета национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» в номинации «Регионы».
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