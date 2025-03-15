Артиллерист Куклин уничтожил крупнокалиберное орудие ВСУ в зоне спецоперации

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации старший наводчик гаубичного самоходно-артиллерийского орудия гвардии ефрейтор Сергей Куклин в составе расчета прицельными ударами уничтожил крупнокалиберное орудие боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшее российские позиции.
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