ХДС впервые не смог пройти в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании

Возглавляемый канцлером Германии Фридрихом Мерцом Христианско-демократический союз (ХДС) на прошедших выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания впервые в истории не смог пройти в земельный парламент (ландтаг).
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