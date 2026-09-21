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Газета.ру

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ХДС впервые не смог пройти в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании

ХДС впервые не смог пройти в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании

Возглавляемый канцлером Германии Фридрихом Мерцом Христианско-демократический союз (ХДС) на прошедших выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания впервые в истории не смог пройти в земельный парламент (ландтаг).

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