«РГ»: Число посетивших Китай россиян резко возросло в этом году

Представители туротрасли сообщили о росте туристической активности между Китаем и РФ, что обусловлено прочными экономическими связями между государствами, упрощением визовых правил и географической близостью.
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