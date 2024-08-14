Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Виктория Никифорова На момент написания этой заметки наши спецназовцы массово отлавливают в лесах Курской области заглянувших туда вэсэушников.
Наши предки расстреливали паникеров на месте
Комментарии
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Александр Пятнистый
Отличная идея. Ваши бы слова да Верховному в уши. Вот бы мы повеселились от западного воя по 200-м
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14 час.
Александр Денисов
Паникера, его сразу всем видно, а вот предателя увидеть не легко, он большими звездами прикрывается...
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10 час.
Валера Морозов
Никакой паники! Согласен- во время ВОВ паникеров расстрел вали. Согласен. Но рссстреливали и тех, кто допускал такие провалы, как курский, что привело к сотням тысяч беженцев в своей стране. Так что, говорить нужно обо всем. А кричать Ура!, извините. Не ко времени.
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9 час.
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