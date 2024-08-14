Наши предки расстреливали паникеров на месте

Отличная идея. Ваши бы слова да Верховному в уши. Вот бы мы повеселились от западного воя по 200-м

Валера Морозов

Никакой паники! Согласен- во время ВОВ паникеров расстрел вали. Согласен. Но рссстреливали и тех, кто допускал такие провалы, как курский, что привело к сотням тысяч беженцев в своей стране. Так что, говорить нужно обо всем. А кричать Ура!, извините. Не ко времени.