Программу создания мест приложения труда расширили в столице

Программу создания мест приложения труда (МПТ), которая действует с 2020 года, расширили в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов во вторник, 14 декабря.
Программу создания мест приложения труда (МПТ), которая действует с 2020 года, расширили в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов во вторник, 14 декабря.
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