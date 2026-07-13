Влияние дистанции на эффективность стрельбы русских и японских броненосных кораблей на примере сражения при Шантунге В цикле статей, посвященных броненосному крейсеру «.
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Влияние дистанции на эффективность стрельбы русских и японских броненосных кораблей на примере сражения при Шантунге В цикле статей, посвященных броненосному крейсеру «.
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