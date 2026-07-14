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На МКС появится российский робот-гуманоид: космонавты будут управлять им прямо со станции

На МКС появится российский робот-гуманоид: космонавты будут управлять им прямо со станции

«Теледроид» научат пользоваться инструментамиВо время экспедиции на Международную космическую станцию космонавты Петр Дубров и Анна Кикина проведут новый эксперимент с российским антропоморфным роботом «Теледроид».

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