В США начали набирать популярность крипто-бары

В Вашингтоне скоро появится необычное место — бар Pubkey, где собираются любители криптовалют. Этот бар, уже известный в Нью-Йорке как «живое сообщество биткоина», планирует открыть свои двери в столице США.
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