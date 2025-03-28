Ученые обнаружили под айсбергом богатую экосистему

На обнажившемся морском дне найдены губки, кораллы, гигантские пауки и другие существа, процветавшие подо льдомЭкспедиция на исследовательском судне R/V Falkor обнаружила изобилие морской жизни на дне, ставшем доступным после отделения айсберга A-84 от шельфового ледника Георга VI в Антарктиде.