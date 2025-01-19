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"Нетвойняшки в новой обёртке" или "А кто это сделал?"

"Нетвойняшки в новой обёртке" или "А кто это сделал?"

У меня по плану была совсем другая публикация, но они так стараются, так отрабатывают…Итак, СВО вступила в решающую фазу.

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