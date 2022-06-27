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В России предложили проводить «Тотальный диктант» по истории

В России предложили проводить «Тотальный диктант» по истории

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила проводить в России ежегодную всероссийскую акцию «Проверочная (контрольная) работа по истории», по аналогии с «Тотальным диктантом» по русскому языку, пишут «Известия».

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