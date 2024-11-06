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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Какие сферы экономики наиболее привлекательны для субъектов МСП

По итогам девяти месяцев почтовая связь и курьерские услуги, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, а также IT стали сферами с максимальной долей новых предприятий от общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

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