Какие сферы экономики наиболее привлекательны для субъектов МСП

По итогам девяти месяцев почтовая связь и курьерские услуги, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, а также IT стали сферами с максимальной долей новых предприятий от общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
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