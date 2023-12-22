Лолита Милявская высказалась о своих эмоциях по поводу «голой» вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита Милявская объяснила, почему выбрала такой странный наряд для праздника. Певица и телеведущая Лолита Милявская высказалась о наделавшей много шума вечеринке Насти Ивлеевой, в которой принимала участие.
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