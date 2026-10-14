12-летний мальчик впал в кому после нападения псов во время рыбалки на частных прудах.В Краснодарском крае четверо сторожевых собак напали на 12-летнего мальчика, пришедшего с другом на частные пруды.
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