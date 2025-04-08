Панама отозвала посла в РФ Тодда, назначенного почти два месяца назад

Власти Панамы отозвали своего посла в РФ Холмана Делберта Кэтлайна Тодда, который был назначен на этот пост почти два месяца назад, сообщила газета La Estrella de Panamá со ссылкой на внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны.
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